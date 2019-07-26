Ровно накрыла непогода - ливнем буквально затопило городские улицы.

Как говорится в сюжете ТСН, водители останавливались, где могли. Единственный, кто радовался рекам на дорогах посреди города - то это чей-то пес, который радостно прыгал в воде, чтоб освежиться от жары.

"Мощный ливень накрыл город после обеда, дождь не утихал больше часа. Канализационная система не справилась с таким количеством воды и вскоре все вокруг затопило", - говорится в сюжете.

Зонтики пешеходов особо не спасали.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Ровно 10 посетителей фестиваля "Тарас Бульба" отравились уличной едой.

Также мы писали, что отец и сын из города Ровно попали в водоворот на озере и утонули.