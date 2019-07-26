В аэропорту США двухлетнего мальчика затянуло на ленту для чемоданов.

Как говорится в сюжете ТСН, мальчик в попытке достать собственный рюкзак вылез на ленту, где его и "зажевало".

"Его мгновенно затягивает в конвейер вместе с другими чемоданами. Мать малыша не на шутку перепугалась. За несколько минут вместе с работниками аэропорта таки достали ребенка. Во время своего путешествия без травм не обошлось - малыш сломал руку", - говорится в сюжете.

Инцидент случился в американском штате Джорджия.

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