Опубликовано видео, как в аэропорту мальчика затянуло на ленту для чемоданов
В аэропорту США двухлетнего мальчика затянуло на ленту для чемоданов.
Как говорится в сюжете ТСН, мальчик в попытке достать собственный рюкзак вылез на ленту, где его и "зажевало".
"Его мгновенно затягивает в конвейер вместе с другими чемоданами. Мать малыша не на шутку перепугалась. За несколько минут вместе с работниками аэропорта таки достали ребенка. Во время своего путешествия без травм не обошлось - малыш сломал руку", - говорится в сюжете.
Инцидент случился в американском штате Джорджия.
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