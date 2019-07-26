Проститься с Дианой Хриненко на Кировоградщине, которая исчезла почти год назад, а ее труп обнаружили недавно в поле, пришли сотни людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"11-классница исчезла почти год назад - недалеко от собственного дома на нее напали неизвестные. Там впоследствии нашли окровавленный телефон девушки. Кто похитил и убил девушку - до сих пор неизвестно, - говорят в сюжете.

Учительница в школе называла ее принцесса Диана, так как она была не только самой красивой в школе, но и умной.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области, на границе между селами, нашли труп 20-летней девушки.

Также мы писали, что убийца 18-летней девушки в Киеве полностью сознался в преступлении.