В Кировоградской области простились с 16-летней девочкой, которая пропала почти год назад. Видео
Проститься с Дианой Хриненко на Кировоградщине, которая исчезла почти год назад, а ее труп обнаружили недавно в поле, пришли сотни людей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"11-классница исчезла почти год назад - недалеко от собственного дома на нее напали неизвестные. Там впоследствии нашли окровавленный телефон девушки. Кто похитил и убил девушку - до сих пор неизвестно, - говорят в сюжете.
Учительница в школе называла ее принцесса Диана, так как она была не только самой красивой в школе, но и умной.
Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области, на границе между селами, нашли труп 20-летней девушки.
Также мы писали, что убийца 18-летней девушки в Киеве полностью сознался в преступлении.
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