В Литве похвастались самым крупным новорожденным ребенком в стране.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"6 килограммов и 60 граммов - именно с таким весом появился на свет мальчик в семье Айсте и Витиса. Удивляются не только родители младенца-гиганта, но и врачи. Говорят, что за последние 52 года даже не слышали про такие случаи. И уже шутят - он должен стать баскетболистом. Из-за значительных размеров плода медикам пришлось делать кесарево сечение. Несмотря на сложные роды мальчик родился здоровым. Родители планируют назвать его Тауросом.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Африке родился слоненок с розовым цветом кожи.

Также мы писали о том, как в Британии трансгендер родил ребенка и через суд требует признать себя отцом, а не матерью.