В центре столицы правоохранители прекратили работу порностудии, которая располагалась в арендованной квартире. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Киева.

Более двадцати девушек "трудились" в квартире, в режиме онлайн общаясь с клиентами и транслируя видео порнографического характера.

За подбор и работу девушек отвечала администратор - 30-летняя киевлянка. На специализированных сайтах она размещала объявления о наборе веб-моделей. Желающие связывались с ней и проходили собеседования.

Девушки работали в три смены: утреннюю, дневную и ночную. Заработную плату получали наличными каждую неделю.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Информацию о незаконной деятельности веб-порностудии получили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми столичной полиции.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографии) Уголовного кодекса Украины.

Видео: YouTube/ поліція Києва

Подробностями дела поделился и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк.

"В рамках досудебного расследования установлено, что главный фигурант интимного бизнеса - 32-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина в центре столицы арендовал для студии трехэтажную квартиру, где работали порномоделями девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Через веб-камеру они общались с клиентами, выполняя действия сексуального характера. От деятельности студии ежемесячно организатор получал незаконный доход в размере около 20 000 долларов США", - рассказал Гаврилюк.

Полицейские под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 провели обыски в местах проживания фигурантов и непосредственно в порностудии.

В студии были изъяты вещественные доказательства: деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны с рабочими переписками, черновые записи и тому подобное.

Три человека - организатор бизнеса, администратор и модель - задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет заключения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве готовятся судить женщину, которая снимала порно со своим четырехлетним сыном.

Мы также писали о задержании столичными полицейскими мужчины, который снимал детское порно и совращал детей.