Сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД машину главы УВД Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение МВД "Корд". Соответствующее видео появилось в распоряжении "Страны".

По данным наших источников, видео, сделанное ранним утром 12 сентября прошлого года, тщательно скрывалось руководством УВД. Как видно на записи, остановленный водитель отказался предъявлять свои документы и вступил в спор с представителями патрульной полиции, объяснив неповиновение тем, что это - машина генерала Глуховеря.

Патрульные, в свою очередь, объяснили водителю, что имело место нарушение правил дорожного движения. При этом мужчина не имел при себе оперативного талона, который позволяет беспрепятственно нарушать правила дорожного движения при ведении оперативно-розыскной деятельности. В момент, пока идет разбирательство, неожиданно подъезжает вооруженное подразделение МВД "Корд" и арестовывает патрульных.

Затем сотрудников полиции отвезли в кабинет Глуховеря, где они объяснили ситуацию с остановкой автомобиля. Они пояснили, что остановили нарушителя и не смотрят, чья машина. На что Глуховерь ответил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться.

Видео: YouTube/Страна.ua

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