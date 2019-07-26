Появились фото президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, куда он прилетел сегодня на фестиваль юмора "Лига смеха", который пройдет в летнем театре на Морвокзале.

Как сообщается, президент приземлился только в 16:30, воспользовавшись другим рейсом той же авиакомпании. К тому времени у ворот старого пассажирского терминала воздушных ворот Одессы уже царила кутерьма. Там собралось до полусотни силовиков различных ведомств – крепких мужчин с борсетками наперевес.

Пассажиры рейса охотно рассказывали о том, каково было путешествовать вместе с президентом. По их словам, никаких неудобств руководитель страны никому не доставил.

"Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту", — говорит один из попутчиков Зеленского.

Впрочем, если президент никому не мешал, то самому ему отдохнуть в полете не дали. Этим же рейсом в Одессу возвращались дети школы №81, и они захотели сфотографироваться с Зеленским.

"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал, — говорит учитель младших классов Саида Роговская. — Сидящий рядом Андрей Богдан (глава Офиса президента, — Ред.) попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались".

Отметим, что хотя сам Зеленский не воспользовался самолетами государственного авиапредприятия "Украина", часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом — вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине.

Остановился президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка.

Фото: dumskaya.net

Напомним, сегодня мы писали, что Зеленский прилетел в Одессу обычным рейсом авиакомпании МАУ (ее совладельцем является олигарх Игорь Коломойский). Глава государства прибыл в Южную Пальмиру эконом-классом обычного рейса МАУ. на самолете Boeing737. Самолет приземлился в аэропорту Одессы в 16:21. Зеленский сразу же покинул здание аэропорт через зал официальных делегаций.

По данным на 18:36, как сообщает "Думская", Зеленский уже находился на морвокзале, где вот-вот начиналась "Лига смеха". Президент сидел в первом ряду. Зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.

Также в Одессе сейчас находится и первая леди - Елена Зеленская. По свидетельству очевидцев, 25 июля она отдыхала на пляже "Табу".

Ранее сообщалось, что появились фото, как Зеленский при выходе с Банковой встретился со стариком в тюбетейке.

Также мы писали, что Зеленский встретился с Волкером и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.