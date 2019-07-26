Сотрудники Окружного административного суда Киева прокомментировали обыски в организации и заявили о блокировании ее работы со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры. Соответствующее заявление появилось на сайте ОАСК.

Проводимые обыски в ОАСК назвали неправомерными.

"Сегодня, 26 июля 2019 года, работники НАБУ и Генпрокуратуры осуществляют грубое неправомерное вмешательство в работу Окружного административного суда Киева: проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистраций входящих документов от посетителей суда", - заявила пресс-служба админсуда.

В суде также утверждают, что следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела.

"Ходатайство о проведении обыска было подано следственным управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в суд, который находится в Чернигове. Кроме того, следует отметить, что указанное структурное подразделение Генпрокуратуры было создано для расследований дел Майдана под руководством Горбатюка, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого управления", - сказано в тексте на сайте ОАСК.

В админсуде утверждают, что постановление на проведение у них обысков выдано судьей Деснянского райсуда Чернигова по уголовному делу 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году.

По мнению работников суда, "неправомерные действия со стороны ГПУ и НАБУ свидетельствуют о попытках давления на судей и их дискредитации".

На момент опубликования заявления пресс-службы обыски шли более шести часов. Судьи и работники аппарата суда были заблокированы. Из-за того, что они не могли выйти, сорвался запланированный ранее брифинг относительно сложившейся ситуации.

"Когда будет возобновлена работа суда, пока неизвестно", - сказали в ОАСК.

Ранее "Страна" цитировала комментарий по поводу обысков адвоката Евгения Солодко, который назвал действия НАБУ и ГПУ беспеределом.

Мы также писали, что прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского районного суда и его заместителю, которых подозревают в преступлениях против Майдана.