Глава российского министерства энергетики Александр Новак раскрыл подробности продления договора с Украиной по транзиту газа. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва предложила Киеву продлить соглашение на тех же условиях.

Как сообщает издание, пока украинская сторона не дала официального ответа.

Как отметил Новак, необходим официальный комментарий правительства для дальнейших действий.

Министр подчеркнул, что внесение изменений в контракт будет обсуждаться на уровне "Газпрома" и "Нафтогаза".

Напомним, сегодня, 26 июля, появилась инсайдерская информация о том, что Российская Федерация хочет заключить с Киевом краткосрочный контракт на транзит газа, чтобы выиграть время для прокладки трубопроводов в обход Украины. В то время как Киеву нужен долгосрочный многолетний контракт.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Ранее "Страна" писала, что НАК "Нефтогаз" отказался от стратегии резкого увеличения добычи украинского голубого топлива из-за истощения месторождений.