Музыкант и шоумен Алексей Потапенко разместил на своей странице в соцсети фото жены Насти Каменских, на котором она предстает в довольно странном виде. Фото появилось в Instagram утром 26 июля.

На чудаковатом снимке Каменских пакует чемодан, широко расставив ноги, между которыми видна ее голова.

Фанаты пары выразили свое "фе", отметив, что Потап выбрал не самый выгодный ракурс.

Пользователи соцсети начали оставлять комментарии в таком духе: "Это гон"; "Что это такое?"; "Я бы убила мужа за такую фотку"; "По ходу после этого фото Потап снова холостой будет".

Фото: instagram.com/realpotap

Некоторые подписчики посоветовали удалить публикацию: "Леша, удалите это фото. Зачем, чтоб про вашу жену писали гадости?"

Музыкант прислушался к разумной рекомендации. Среди его снимков за последние 2 дня больше нет странного фото с чемоданом.



Фото: instagram.com/realpotap

Ранее "Страна" сообщала, что в азербайджанском Баку стартовал ежегодный международный музыкальный фестиваль "Жара" с участием Каменских и других украинских звезд, который проводит российская сторона.

Также мы писали, что у себя в Instagram Настя Каменских показала новый сексуальный образ в ошейнике.