Прокуратура Киева совместно с СБУ и сотрудниками Дарницкого управления полиции задержала группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты на территории столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Во время досудебного расследования была проведена оперативная закупка фальшивых евро.



В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленников задержали. Был проведен обыск в помещении, где они сбывали поддельную иностранную валюту.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 000 евро.



В действиях задержанных усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК Украины. Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении этого преступления. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Ранее "Страна" сообщала о задержании в Киеве фальшивомонетчика за подделку валюты почти на четверть миллиона гривен.

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