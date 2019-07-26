Валютная торговля в пятницу оказалась на удивление активной. Так, 26 июля на межбанке было много доллара и сделок, а валютный курс просел на 7 копеек - до 25,35-25,40 грн/$. Об этом сообщил финансовый эксперт Василий Невмержицкий, передает UBR.ua.

Отмечается, что ценник мог упасть и сильнее, если бы не Нацбанк, который снова стал главным скупщиком валюты США. НБУ начинал свои приобретения доллара на уровне 25,48 грн/$, а затем опустился к 25,40 грн/$. По разным оценкам, он приобрел порядка $130 млн.

"Завершающий день недели прошел на межбанке по тому же сценарию, что и два предыдущих. Осторожный старт на вчерашнем уровне и последующим плавным снижением. В результате гривна укрепилась до максимума с сентября 2017 года", - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Первыми валютную распродажу в пятницу начали нерезиденты, которым гривна нужна для покупок наших гособлигаций (ОВГЗ), а за ними поспешили и украинские экспортеры. Наш бизнес понял, что иностранцы обвалят курс на новый минимум, и пора конвертировать валютную выручку, пока она максимально не обесценилась (даже если она нужна будет в будущем, ее можно будет дешевле откупить). Компании и не вспомнили о том, что им вчера бросили возмещения по НДС на более чем 2 млрд грн, а сегодня на счета поступила еще большая сумма - 4,48 млрд грн. Доллар продавали все.

Объем торгов был максимальным - превысил $300 млн.

"Иностранные инвестфонды активизировали работу на вторничном рынке наших гособлигаций. Тотально перекупают с премией ОВГЗ, которые лежат в портфелях украинских банков. Банки отдают бумаги, поскольку получают за них больше. И даже готовы работать в две смены, чтобы заключать сделки с иностранцами. Ведь те же американские банки и фонды работают, когда у нас ночь. Совершенно очевидно, что валютные распродажи иностранцев больше не будут привязаны только к аукционам Минфина по ОВГЗ, они могут возникать в любой момент", - объяснил новую тенденцию Василий Невмержицкий.

Вслед за межбанком опускался и наличный рынок. Средняя цена доллара на продаже людям просела на 5 копеек, и оказалась в рамках 25,55-25,70 грн/$. Минимальная - на 25,45 грн/$, максимальная - на 25,95 грн/$. Выкуп валюты у людей происходит в рамках 25,0-25,51 грн/$.

Финансисты ждут дальнейшего снижения доллара.

"Думаю, в понедельник, 29 июля, межбанк откроется в рамках 25,35-25,45 грн/$. И если иностранцы продолжат нуждаться в гривне, то мы будем двигаться к 25,30 грн/$", - считает Василий Невмержицкий. Олег Куринной дал более сдержанный прогноз - 25,40-25,50 грн/$.

Ранее сообщалось, что банкиры назвали главную причину нового падения курса доллара на межбанке Украины.

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