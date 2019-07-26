В Исполнительном совете Международного валютного фонда (МВФ) начался процесс поиска следующего директора-распорядителя, передает Интерфакс.

Перед этим в июле МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, которая сложила с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Исполнительный совет объявляет сегодня о начале открытого и прозрачного процесса выбора следующего директора-распорядителя, аналогичного тем, которые использовались в предыдущих раундах, - говорится в заявлении, распространенном фондом в пятницу. - Мы подчеркиваем важность того, чтобы кандидат имел необходимый международный авторитет для работы во главе фонда, находящегося в центре глобальной финансовой системы".

Отмечается, что совет планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года. Лагард возглавила МВФ в 2011 году, став первой женщиной - директором фонда.

Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.

Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз мирового ВВП, падение идет по всему СНГ.

Также мы писали, что переговоры Украины и МВФ возобновятся уже в сентябре.