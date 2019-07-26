Киевский городской совет подготовил проект обращения к Верховной Раде Украины о внесении изменений в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". Проект был опубликован на сайте Киевского совета 25 июля.

В обращении столичные власти намерены просить депутатов парламента расширить их полномочия в части борьбы с курением. Проект решения об обращении к Раде внес на рассмотрение Киевсовета заместитель Виталия Кличко и секретарь горсовета Владимир Прокопив.

В пояснительной записке к документу Прокопив ссылается на статистику, согласно которой в Украине курит около 12,2% детей в возрасте от 15 до 17 лет. Чиновник приходит к выводу, что такая ситуация сложилась прежде всего из-за рекламной выкладки табачных изделий в витринах магазинов и киосков. А потому просит парламент в рамках проекта децентрализации наделить местные власти правом самостоятельно устанавливать запрет на курение в отдельных местах на постоянной основе, запрещать курение во время проведения массовых мероприятий и устанавливать требования к предприятиям розничной торговли относительно продажи сигарет с закрытых полок.

В документе не указано, где планируется организовать бездымные зоны, если парламент разрешит Киевсовету вводить новые ограничения.

Как писала "Страна", мэр Киева заявил, что если Владимир Зеленский уволит его как главу КГГА, то тем самым нарушит закон и поведет себя как экс-президент Виктор Янукович.

Заявление Кличко вызвано тем, что глава Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин письмо об увольнении мэра.