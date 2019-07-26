Новым титульным партнером ФК "Шахтер" стала TM Parimatch. Соглашение предусматривает нанесение логотипа TM Parimatch на футболки игроков в матчах украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба в пятницу.

В матчах европейских кубковых турниров на экипировке донецкого клуба по-прежнему будет лого принадлежащей Ринату Ахметову компании СКМ, чье фирменное начертание украшает оранжево-черные футболки с 2006 года.

По информации "Страны", сумма нового контракта превышает бюджеты некоторых клубов УПЛ на весь футбольный сезон.

Фото: shakhtar.com

Как отметили в пресс-службе, за два прошедших сезона ФК "Шахтер" и TM Parimatch реализовали ряд совместных мероприятий для болельщиков и журналистов (тренировки, развлекательные активности перед матчами, меценатские проекты для одаренных детей). Также благодаря усилиям брендов в Украине появился новый вид спорта – текбол.

"Партнерство лидеров рынка – уникальный прецедент для Восточной Европы. За прошедшие два года совместной работы компания Parimatch зарекомендовала себя как надежный и амбициозный партнер, который инвестирует серьезные средства в развитие украинского спорта. Уверен, вместе мы добьемся новых побед!", - заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.



По его словам, на старте сезона-2019/20 стороны расширяют сотрудничество. ФК "Шахтер" и ТМ Parimatch продолжат реализацию социальных проектов, направленных на качественное изменение спортивной культуры в Украине.



"Как ключевые меценаты украинского спорта, мы не планируем ограничиваться стандартными спонсорскими проявлениями и совсем скоро представим общественности новые проекты. Наша заряженность на победу даст позитивный импульс всему украинскому спорту", - отметил представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

Сообщается, что первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболках "Шахтер" проведет уже 28 июля в Суперкубке Украины с киевским "Динамо".

Видео: YouTube/FC Shakhtar Donetsk

Ранее сообщалось, что новую форму Шахтер покажет в первом домашнем матче сезона против Карпат.

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