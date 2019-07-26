Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля прилетел в Одессу обычным рейсом авиакомпании МАУ (ее совладельцем является олигарх Игорь Коломойский). Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Одесса".

Глава государства прибыл в Южную Пальмиру эконом-классом обычного рейса МАУ. на самолете Boeing737. Самолет приземлился в аэропорту Одессы в 16:21. Зеленский сразу же покинул здание аэропорт через зал официальных делегаций.

Как сообщают СМИ, днем раньше в городском аэропорту приземлился литерный рейс президентского авиаотряда. Пассажирами виповского Ан-148 была охрана и обслуга первого лица государства.

Также как сообщает сайт "Думская", в Одессе сейчас находится и первая леди - Елена Зеленская. По свидетельству очевидцев, 25 июля она отдыхала на пляже "Табу". Чтобы обеспечить ее безопасность, левое крыло пляжа закрыли для простых людей и выставили несколько кордонов охраны из сотрудников полиции и спецслужб. Кроме того, дно на пляже проверили водолазы.

По данным СМИ, Зеленский посетит фестиваль юмора "Лига смеха", который пройдет в летнем театре на Морвокзале.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский на Facebook предложил одесситам 5 кандидатов на пост главы ОГА.

Мы также сообщали, что сегодня, 26 июля, президент встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.