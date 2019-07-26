Белый дом, после того, как Зеленский отозвал с поста посла Украины в США Валерия Чалого, отказал уже трем кандидатам, предложенных Киевом. Об этом у себя в ФБ сообщил журналист Валерий Калныш.

В тоже время, как сообщают собеседники "Страны" в группе Верховной Рады по межпарламентским связям с США, дело, прежде всего, - в вопросе Байдена. А точнее - в нежелании Украины давать администрации Трампа необходимые доказательства коррупционных деяний его соперника.

Экс-спикер МИД Олег Волошин, считает, что не случайно на переговоры с украинским руководством в Украину приехал не только спецпредставитель Курт Волкер, но и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

“Я могу только догадываться, но его приезд не случаен. Казалось бы, что делать в Киеве послу в ЕС? Но это один из спонсоров избирательной кампании Трампа, который получил должность в благодарность. Впервые имя Гордона Сонленда неожиданно всплыло в контексте американо-украинских отношений в начале июня, когда в рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский вдруг оказался в резиденции посла на ужине за одним столом с зятем Трампа Джаредом Кушнером. У 45-го президента США в целом в порядке вещей поручать важные вопросы доверенным лицам, независимо от формальных должностей, которые они занимают. Волкер не входит в число доверенных лиц Трампа и потому, очевидно, щекотливые вопросы в диалоге с Киевом теперь поручили курировать американскому послу в Брюсселе. Допускаю, что и в Киев Сонленд появился не зря: это намек от американской администрации на желание увидеть продолжение по так называемому делу Байдена. Напомню, ранее другой близкий к Трампу человек Джулиани (близкий друг и юридический консультант президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани - Прим.Ред.) не смог прилететь в Киев и встретиться с Зеленским по той же проблеме”, - объясняет Волошин.

Напомним, история с экс-вице-президентом США Джоном Байденом связана с делом скандально известной в Украине газодобывающей компании Burisma, в наблюдательный совет которого входит его сын, получавший огромные выплаты. Когда в 2014 году по этой компании завели в Украине уголовные дела, Байден-старший вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина (так заявлял сам Шокин), что и было сделано.

Байден может стать одним из возможных основных оппонентов Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, поэтому компромат из Украины на него пришелся бы кстати.

Волошин говорит, что дело Байдена приобрело серьезный вес в отношениях официальных Киева и Вашингтона. “Даже в официальном сообщении Офиса президента Украины о разговоре Зеленского с Трампом передано пожелание американского президента, что новая власть в Украине сможет быстро улучшить имидж страны, завершить расследование коррупционных дел, которые удерживали взаимодействие между Украиной и США. Имеется в виду явно история с Байденом. Зеленскому дали понять, что пока не в Вашингтоне не увидят прогресса по этому делу, визит Зеленского не состоится”, - комментирует Волошин.

Подробнее о том, что Вашингтон хочет от президента Украины можно прочитать в нашей статье.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил одиннадцать послов Украины по всему миру.

Также мы писали о том, зачем президент Зеленский меняет послов в США и еще в 11 странах.