Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас впервые прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева, скончавшегося после боя с ним. Об этом со ссылкой на NBC Sports сообщает издание "Спорт экспресс".

Спортсмен отметил, что известие о смерти соперника оглушила его.

"Я опустошен новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, чем все кончится", - сказал Матиас.

Максим Дадашев и Субриэль Матиас. Фото: fightnews.info

Он также назвал Дадашева воином и признался, что всегда будет уважать рано ушедшего спортсмена.

"Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев", - добавил боксер.

Ранее "Страна" сообщала, что Субриэль Матиас решил отказаться от гонорара за бой с россиянином.

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