Правительство США хочет минимизировать влияние олигарха Игоря Коломойского (вплоть до его уголовного преследования), а также, чтобы премьер-министром Украины стал человек, независимый от Зеленского, но который при этом прислушивался бы к рекомендациям Запада.

Об этом "Стране" сообщил источник в политических кругах, знакомый с ходом дискуссии по линии Киев-Вашингтон, после визита в Украину специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

"На Банковой хотят видеть премьером управляемого Алексея Гончарука (сейчас - заместитель главы Офиса президента - Прим.Ред.). Американцам это не нравится. Они хотели бы видеть премьером человека формата Рашкована (заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ, о котором "Страна" уже подробно писала - Прим.Ред.) - понятного им, но при этом способного говорить "нет" президенту и его Офису. Но такой подход не нравится Зеленскому. Поэтому не удивлюсь, если премьером выдвинут не Рашкована и не Гончарука, а кого-то третьего", - говорит источник.

Подробнее об отношениях США и Украины читайте в нашей публикации.

Ранее сообщалось, что кандидатов на пост премьера гораздо больше, чем известно широкой публике.

Также мы писали, что определен шорт-лист кандидатов на пост премьер-министра Украины.