Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если новоизбранный президент Владимир Зеленский уволит его как главу КГГА, то он нарушает закон и ведет себя как экс-президент Виктор Янукович, который в свое время поступил также.

Об этом Кличко заявил в интервью изданию Bild.

"Учитывая важность Киева для Украины, каждый президент желает получить управление над столицей. Но если Зеленский хочет уволить меня как главу администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который сделал то же самое", - заявил Кличко.

Издание отмечает, что Зеленский хочет отстранить мэра Киева от должности и поставить своего человека, например, директора канала 1+1 Александра Ткаченко, близкого к олигарху Коломойскому. Отмечается, что сам телеканал уже несколько недель настраивает общественность против Кличко как мэра.

Отметим, что если Кличко отстранят от должности главы КГГА, то в Киеве будет фактическое двоевластие: городом будут управлять мэр и председатель горгосадминистрации.

В 2010 году Янукович отстранил от руководства городом Леонида Черновецкого и поставил Александра Попова, и город оставался без мэра около трех лет.

Издание подчеркивает, что новые выборы в Киеве состоятся только в следующем году, а до этого Кличко остается мэром города.

Напомним, что Богдан направил в Кабмин письмо об увольнении Кличко.

Также мы писали о том, что Гройсман пообещал, что Кабмин рассмотрит увольнение Кличко уже на ближайшем заседании.