Боксер из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас решил, что откажется от гонорара за бой с россиянином Максимом Дадашевым, который скончался после этого поединка, пишет boxingnews24.com.

"Я не хочу этот чек. Это были его первые слова", - цитирует издание представителя спортсмена Фернандо Гастамбиде. Также сообщается, что пуэрториканец подавлен из-за случившегося.

Напомним, Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

Ранее сообщалось, что российский боксер Дадашев во время последнего боя перенес инсульт, но продолжил поединок.

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