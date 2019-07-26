В Днепре простились с 22-кратным чемпионом Украины по прыжкам в воду Юрием Шляховым
В Днепре в возрасте 36 лет из-за болезни сердца ушел из жизни известный прыгун в воду Юрий Шляхов. Как сообщает 9-й днепровский телеканал, 25 июля близкие простились со спортсменом.
Тело 36-летнего чемпиона Украины и Европы по прыжкам в воду обнаружила у него в квартире во вторник, 23 июля, мать атлета.
Юрий Шляхов. Фото: obozrevatel.com
Причиной смерти Шляхова стала давняя болезнь сердца.
Видео: 9-channel.com
Талантливый спортсмен родился в 1983 году. Он становился чемпионом Украины 22 раза. В составе сборной страны завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 года.
В 2010 году Шляхов завершил карьеру и стал преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Днепропетровского национального университета им. Гончара.
С 2013 до 2016 года Юрий, увлекавшийся чирлидингом, руководил Днепровской городской федерацией по этому виду спорта.
Как сообщала "Страна", 23 июля российский боксер Максим Дадашев умер после боя, не приходя в сознание.
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