В Днепре в возрасте 36 лет из-за болезни сердца ушел из жизни известный прыгун в воду Юрий Шляхов. Как сообщает 9-й днепровский телеканал, 25 июля близкие простились со спортсменом.

Тело 36-летнего чемпиона Украины и Европы по прыжкам в воду обнаружила у него в квартире во вторник, 23 июля, мать атлета.



Юрий Шляхов. Фото: obozrevatel.com

Причиной смерти Шляхова стала давняя болезнь сердца.

Видео: 9-channel.com

Талантливый спортсмен родился в 1983 году. Он становился чемпионом Украины 22 раза. В составе сборной страны завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 года.

В 2010 году Шляхов завершил карьеру и стал преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Днепропетровского национального университета им. Гончара.

С 2013 до 2016 года Юрий, увлекавшийся чирлидингом, руководил Днепровской городской федерацией по этому виду спорта.

Как сообщала "Страна", 23 июля российский боксер Максим Дадашев умер после боя, не приходя в сознание.

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