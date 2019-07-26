В субботу, 27 июля, на большой части территории Украины ожидаются обильные дожди, местами с грозами. При этом будет довольно жарко. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр на своем сайте.

На карте погоды видно, что в западных и восточных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской, пройдут сильные дожди. Умеренные осадки с грозами синоптики прогнозируют только в Ужгороде.

А в центральной части страны, на севере и юге будет солнечно. Иногда на небе будут появляться легкие облака.

Скриншот: meteo.gov.ua

Что касается температуры воздуха, то она будет довольно высокой: от +25 до +28 в большинстве регионов. На юге столбики термометров подберутся к отметке +29 и даже перевалят за +30.

Ночью похолодает до +14...+17 градусов. Холоднее всего ночь будет в Черновцах: +13...+15 градусов.

В Киеве суббота обещает быть умеренно жаркой. Синоптики предсказывают до +28 градусов днем и до +18 ночью. Осадков в столице не предвидится.

Напомним, Европа сейчас переживает дикую жару. Она немного пошла на спад, но все еще доставляет проблемы.

Ранее "Страна" сообщала, что температура на Земле увеличилась до максимума за последние две тысячи лет.