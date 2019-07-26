Согласно результатам выборов, в Верховную Раду прошли 424 депутата. Из них 225 человек шли по партийным спискам (в зависимости от процентов голосов), остальные 199 - победители на мажоритарных округах. Среди мажоритарщиков есть, как ставленники партий, так и самовыдвиженцы.

Об этом говорится в материале "Страны" "Сколько депутатов у каждой партии в новой Раде. Полный список фамилий".

Отмечается, что большинство мест - и по спискам, и по одномандатным округам - получила пропрезидентская партия "Слуга народа". У нее 254 места в парламенте. На втором месте по численности оказалась "Оппозиционная платформа" - 43 народных депутата.

У "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 26 мест, у "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 24, у "Голоса" Святослава Вакарчука - 20.

Не прошел в Раду по спискам "Оппозиционный блок", но шесть его представителей прошли по мажоритарке. Кроме того, по одному такому депутату получат депутатские портфели от партий "Самопомощь", "Свобода", "Единый центр" и "Белая церковь вместе".

Стоит отметить, что еще на шести округах продолжается подсчет голосов, поэтому результаты на них еще могут корректироваться.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов в Раду полицейские завели более 500 уголовных дел .

Также мы писали, что в "Слуге народа" назвали округа, где будут требовать пересчета голосов на выборах в Раду.