В компании "Нафтогаз Украина" заявили, что никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта, озвученного в СМИ, у них сейчас нет, а саму идею такого контракта в НАК высмеяли. Об этом свидетельствует сообщение компании в Facebook.

"Подержи мое пиво, пока я достану ружье, чтобы выстрелить тебе в голову". Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем. С интересом читаем заголовки российских СМИ, которые подают это как решенный факт. Ну, потому что аж четыре источника!", - пишет компания. И заявляет, что ждет "почтовых голубей из Москвы", которых "ждут и в Брюсселе".

Фото: facebook.com

Также новость о коротком контракте прокомментировал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Во-первых, было бы желательно, что Газпром ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли Газпром на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа по территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим. Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что мы заинтересованы в продолжении транзита, и поэтому мы занимаем конструктивную позицию", - написал он в Facebook.

Также он считает, что эта информация "еще раз доказывает, что пока что единственным рычагом влияния на сохранение хоть какого транзита через Украину является остановка строительства Северного потока 2", - сообщил Витренко. Он надеется, что "на это обратят внимание в Европе, в частности в Германии" и поблагодарил Данию.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Нафтогазе рассказали о "разрушительном" конфликте между Витренко и Коболевым.

Также мы писали о том, что Нафтогаз отказался от стратегии резкого увеличения добычи украинского газа.