В Одессе конь, сбежавший с ипподрома и проскакавший несколько трамвайных остановок, был пойман патрульными полицейскими.

Об этом сообщает сайт системы видеонаблюдения "Центр-077" Одесского городского совета.

Происшествие случилось около 6.00 на Фонтанской дороге. Прохожие, пассажиры общественного транспорта и автомобилисты, находившиеся в это время на отрезке дороги от 4-й до 8-й станций Большого Фонтана, могли наблюдать резвый галоп беглеца. Тот скакал, соревнуясь в скорости с трамваями.

"Многих застала врасплох утренняя пробежка красивого животного, вырвавшегося на волю. Люди останавливались как вкопанные и глазели на бегуна. А тот промчался на красный сигнал светофора. Пассажиры трамваев удивленно смотрели на рысака, который несся без всадника", - говорится на сайте "Центр-077".

Коня вскоре задержал полицейский патруль. Почему животное сбежало и как ему удалось выбраться за ограду ипподрома, вряд ли удастся установить, отмечают в полиции.

Сотрудники "Центра-077" обнародовали видеозапись, на которой видно как лошадь мчится по проезжей части.

Видео: YouTube/ Центр 077

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