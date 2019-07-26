На территории Украины в июле этого года были зафиксированы 18 вспышек острых кишечных инфекций (ОКИ) и вирусного гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

По данным центра, девять таких случаев возникали в быту, шесть - в заведениях общественного питания, два - в детских оздоровительных учреждениях, один - в детском дошкольном учреждении.

Общее количество заболевших составляет 299 чел., из которых 142 - дети.

Как отметили в ЦОЗ, основные причины заражения - употребление некачественной пищи, питьевой воды, несоблюдение элементарных правил личной гигиены, а также несоблюдение технологического процесса приготовления пищи и хранения пищевых продуктов.

После выявления фактов заражения были закрыты детский оздоровительный лагерь "Салют" (Коблево Николаевской обл.) и кафе "Гостиный двор" (Любомль Волынской обл.).

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