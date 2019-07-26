В пятницу, 26 июля, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич представил журналистам новобранцев столичного клуба - хавбека сборной Украины Александра Караваева и ганского защитника Мохаммеда Кадири.

Наставник рассказал и сильных качествах обоих игроков. Об этом сообщает пресс-служба динамовцев.

"Я счастлив, что эти ребята оказались у нас в команде. Александр Караваев в каком-то дополнительном представлении не нуждается. Футболист национальной сборной, который может сыграть как в защите, так и в полузащите. Надеюсь, он придаст нам эффективности в атаке, а также надежности в обороне. Опыт и отношение к своим обязанностям у Александра на очень высоком уровне... То, что я видел, когда смотрел игры Мохаммеда Кадири - его атлетизм, неуступчивость. В этом плане нам давно не хватало такого футболиста. Команда его приняла, он положительно, с улыбкой относится к работе, и это подкупает. Он придаст нам прочности в середине поля. Как в чемпионате Украины, так и на европейской арене. Мы также спросили, как проще его называть. Его никнейм - Момо", - рассказал Хацкевич.

Фото:fcdynamo.kiev.ua

Ранее сообщалось, что за два дня до битвы с Шахтером за Суперкубок киевское Динамо показало новичков команды.

Также мы писали, что в Суперкубке Украины за Динамо против Шахтера не сыграют два ключевых футболиста.