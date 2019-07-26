Бородянский отдел Фастовской местной прокуратуры сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления 50-летнему киевлянину, который хулиганил и стрелял в селе Шибеное.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По словам пресс-службы, 20 июля житель Киева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к группе отдыхающих возле магазина на территории садового общества "Шибенский", что в селе Шибеное Бородянского района Киевской области.

Мужчина начал цепляться к девушке, которая была среди отдыхающих. Чтобы запугать ее, он применил устройство для отстрела резиновыми пулями ФОРД 12: выстрелил в сторону магазина. После чего скрылся с места совершения преступления.

Сейчас подозреваемый задержан. В соответствии с ч. 4 ст. 296 УК Украины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

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