Окружной админсуд Львова отклонил иск самовыдвиженца, нардепа от БПП Оксаны Юринец к ОИК относительно пересчета голосов в 117 округе, где она баллотировалась в Верховную Раду нового созыва.

Об этом Юринец написала в Facebook.

Юринец заметила, что с одной стороны "Окружной административный суд Львова отклонил наш иск к ОИК, констатировав недостаточность доказательств для необходимости пересчета голосов на УИК 461863". А с другой - "Суд вынес частное определение в соответствии с которым признает, что нарушения закона были и обязует принять меры для их устранения Центральную избирательную комиссию".

В то же время Юринец подчеркнула, что даже пересчет голосов на этом участке не изменил бы результаты голосования, но зафиксированные на этапе передачи протоколов в ОИК многочисленные нарушения "не делают чести никому из участников процесса".

Фото: facebook.com

Она выложила в соцсети видео, снятое представителем ОПОРЫ в ОИК №117. На нем зафиксировано, что члены УИК приехали в ОИК с печатью; как перепаковывают протоколы из поврежденного секьюрити-пакета в другой пакет; как на коленке подписывают документы. "Представитель ОИК, наблюдая за этим, потом без проблем принимает такую документацию", - подчеркивает Юринец.

Видео: facebook.com

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов, в этом округе победил кандидат от Голоса Ярослав Рущишин (19 937 голосов), Юринец заняла второе место (отставание на 1065 голосов). Возможный пересчет голосов может повлиять на окончательные результаты голосования.

Оксана Юринец Фото: newsone.ua

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