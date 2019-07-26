Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на действующих условиях. Об этом со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака сообщают РИА Новости.

Как отметил Новак, пока власти Украины не отреагировали на предложение. "Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это", - сказал российский министр.

Также Новак заявил, что если в договоре и появятся какие-либо корректировки, то их будут обсуждать на коммерческих переговорах компании.

Напомним, сегодня, 26 июля, появилась инсайдерская информация о том, что Российская Федерация хочет заключить с Киевом краткосрочный контракт на транзит газа, чтобы выиграть время для прокладки трубопроводов в обход Украины. В то время как Киеву нужен долгосрочный многолетний контракт.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Ранее "Страна" писала, что НАК "Нефтогаз" отказался от стратегии резкого увеличения добычи украинского голубого топлива из-за истощения месторождений.