В Нидерландах полиция оштрафовала нескольких людей за ночлег на пляже в пригороде Гааги на фоне аномальной жары в регионе. Об этом сообщает NOS.nl.

В пятницу полиция Гааги сообщила, что выписала штрафы в размере 140 евро 13 людям, которые провели ночь на пляже и на террасе кафе в Схевенингене. Спать на пляже запрещено, как в рамках пляжного бара, так и вне его. Некоторые из оштрафованных спали на песке, и полиция заявила, что они мешали работникам местной власти убрать пляж перед очередным жарким днем ​​в пятницу.

Сотрудник пляжного павильона сообщил, что люди спят на улице все чаще, и работники этого даже не замечают: "Лежаки на пляже свободны вечером, поэтому люди могут легко на них лежать. Если первые посетители приходят на пляж в восемь утра, то часто здесь уже никого нет".

Прошлая ночь была рекордно теплой в Нидерландах. В четверг впервые с момента начала метеонаблюдений температура достигла выше 40 градусов. 40,7 градуса зафиксировали в Хиллз-Риен в южной провинции Северный Брабант.

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