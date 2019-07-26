В результате воздушных ударов сирийского правительства и его союзников в последние 10 дней погибло по меньшей мере 103 мирных жителя, в том числе 26 детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как утверждает Бачелет, власти Сирии нанесли удары по школам, больницам, рынкам и пекарням.

"Это гражданские объекты, и представляется весьма маловероятным, учитывая постоянный характер таких атак, что все жертвы пострадали от несчастного случая", - сказала комиссар.

Она также добавила, что рост числа убитых был встречен "явным международным безразличием".

Напомним, в ночь на 1 июля Военно-воздушные силы Израиля нанесли мощный ракетно-бомбовый удар по столице Сирии Дамаску и его пригородам. В результате налета не менее четырех человек погибли и двадцать один получили ранения.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что на Совбезе ООН Сирия предложила подарить Израилю пару американских штатов.