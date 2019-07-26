В течение последнего времени появилось большое количество разных вариантов того, что вызвало глобальное потепление. По мнению большинства климатических экспертов, на протяжении многих веков планета нагревалась и охлаждалась много раз. А потепление, которое наблюдается теперь, является только частью этой модели.

Однако ученые опровергли этот аргументов, с помощью экспериментов и фактов. Об этом сообщает Информатор Tech. Кроме того, в Европейском космическом агентстве опубликовали снимок аномальной жары, который был сделан из космоса.

Как выяснили ученые, скорость потепления на планете сейчас выше, чем за последние две тысячи лет. Это и является опровержением теорий климатических экспертов, которые строятся на модели ключевых эпох: например, Римский климатический оптимум, который длился от 250 до 400 г. н.э. и принес теплую погоду по всей Европе или знаменитый Малый ледниковый период, который снижал температуру с 1 300 годов на протяжении веков. Если верить в это, тогда сейчас, в соответствии с моделью, теплые времена.

Однако три новых исследования доказывают, что данные аргументы не имеют подтвержденных фактов. Благодаря 700 косвенным записям изменений температуры ученые создали климатические условия, которые существовали последние две тысячи лет. Для составления этой карты ученые использовали древесные кольца, кораллы, отложения в озерах. Эксперимент доказал, что ни одно из вышеперечисленных климатических явлений не происходило в глобальном масштабе. Например, Малый ледниковый период достиг своего пика в Тихом океане в 15 веке, а в Европе лишь в 17 веке.

"Мы видим, что самый теплый период за последние 2 тыс. лет произошел в течение 20-го века и распространился на более чем 98% земного шара. Это является убедительным доказательство того, что антропогенное глобальное потепление не только не имеет аналогов по абсолютной температуре, но и беспрецедентно в контексте последних 2 000 лет", – подытожили исследователи.

Ученые из Европейского космического агентства опубликовали снимок аномальной жары на территории Европы, которая была зафиксирована 25 июля. Температура в Бельгии, Нидерландах и Германии достигла 39-40 градусов Цельсия, и приблизилась к историческому максимуму в 41 градус, который был зафиксирован в 1947 году.

Фото: tech.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Европе жара достигнет своего пика. В Лондоне +39, а в Париже +42.