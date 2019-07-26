В четверг, 25 июля, в аэропорту "Борисполь" САП задержала подозреваемую в участии в схемах по разворовыванию газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування".

Как сообщает в Facebook пресс-служба САП, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года.

"Указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины. Сейчас детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подано ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказано в сообщении.

"Украинская Правда" сообщает, что задержанная - мать нардепа Александра Онищенко Инесса Кадырова.

Однако сам Александр Онищенко опровергает заявление о том, что его мать задержали в аэропорту.

"Не верьте бросовым новостям. Моя мать вернулась в Украину. Ночевала дома. Детали позже", - заявил он "Стране".

Скриншот: Facebook/ Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, Инесса Кадырова была задержана в Испании в марте 2017 года по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины, размещенным по запросу НАБУ. Украинская сторона подозревает ее в причастности к делу о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех млрд грн.

Документы, необходимые для экстрадиции Инессы Кадыровой были отправлены Украиной в Испанию в апреле 2017 года. После этого нардеп Александр Онищенко заявил, что Испания не только их отклонила, но предоставила убежище его матери. А Интерпол снял Инессу Кадырову с розыска.

А в июне 2019 года Испанский суд снова отказал Украине в экстрадиции матери нардепа Онищенко в связи с недостаточностью предоставленных украинской стороной фактов, подтверждающих ее противоправную деятельность.