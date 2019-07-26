Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение принять участие в XXXII летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Письмо, подписанное президентом МОК Томасом Бахом, опубликовала пресс-служба ОКР.

Как говорится в комментарии к письму спортивного чиновника, теперь ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду. Сборная представит РФ в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

"Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться", - сказано на сайте ОКР.

Фото: olympic.ru

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК под председательством Томаса Баха отстранил сборную России от зимней Олимпиады-2018. "Страна" писала о причинах такого решения.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году российская команда все же выступила, но в нейтральном статусе - под олимпийским флагом.