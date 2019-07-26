В Украине в ходе текущей вступительной кампании более 60 тысяч абитуриентов, поступающих на бакалавра, получили рекомендации на бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

В электронных кабинетах абитуриентов с 16:00 26 июля появляются рекомендации на бюджет.Всего их получили 60354 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).

"Распределение мест состоялось сегодня, 26 июля, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - сообщает Минобразования.

Отмечается, что у тех абитуриентов, которые получили рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.

Те, кто получил такие рекомендации, должны до 18:00 31 июля лично принести в вуз документы: копию документа, удостоверяющего личность; оригинал документа об образовании и приложение к нему; копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством); сертификаты ВНО; 4 цветные фотографии 3х4; другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного заведения.

Абитуриентов, которые это сделают, должны зачислить до 12:00 1 августа, о чем заведение выдает соответствующий приказ. Поэтому в электронном кабинете поступающего статус заявления должен измениться на "Включено в приказ". Если поступающий не выполнит требования к зачислению до 18:00 31 июля, то его рекомендация на бюджет аннулируется, а заявление приобретает статус "Исключено из списка рекомендованных".

До 9 августа продлится перевод на вакантные места бюджета - это будут те места, правом поступления на которые не воспользуются рекомендованные на них поступающие.

Напомним, в 2019 году 15% абитуриентов не сдали ВНО по физике, 16% - по украинскому, почти 19% - по математике.

Также мы писали, что каждый десятый украинец не сдал ВНО по иностранному языку.