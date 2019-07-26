Президент Украины Владимир Зеленский вынес на общественное обсуждение пять кандидатур на должность главы Одесской областной государственной администрации. Соответствующий пост он опубликовал на официальной странице в Facebook.

В записи глава государства обратился к одесситам за советом.

"Добрый день, Одесчина! Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре главы Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?", - спросил Зеленский.

Затем президент коротко представил каждого кандидата на пост.

Скриншот: Facebook/ zelenskiy95

Среди претендентов на должность значатся:

ранее уже одобренный Кабинетом министров на пост главы Одесской ОГА руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов", бизнесмен Андрей Андрейчиков;

общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской "Открытой европейской школы" Татьяна Петракевич;

депутат Одесского горсовета, преподаватель Национального университета "Одесская юридическая академия", председатель благотворительного фонда "Французский бульвар" Ольга Квасницкая;

предприниматель, владелец и директор инвестиционной компании Максим Куцый;

общественный деятель и адвокат, депутат Одесского горсовета 5-го созыва Максим Болдин.

Фото: Facebook/ zelenskiy95

Напомним, ранее Зеленский планировал назначить губернатором Одесской области одного из крупнейших операторов рынка металлолома Андрея Андрейчикова.

Однако 13 июля, во время визита в Одессу президент заявил, что пока не будет назначать "короля металлолома" и намерен провести конкурс на эту должность.