2 августа православные отмечают День пророка Ильи. Считается, что после этого праздника уже нельзя купаться в водоемах. С этим святым связано множество народных примет.

Кто такой пророк Илья

Илия жил в Израиле в IX веке до нашей эры и совершил множество чудес, чтобы доказать царю Ахаву, какой бог является истинным. Правитель же пытался установить культ вавилонского божества. Во время жертвоприношения на горе Кармель, которое устроили, чтобы сравнить могущество Яхве и Ваала, ваальские жрецы потерпели поражение, и Илия их собственноручно казнил.

Жена царя очень рассердилась на это, и решила убить самого Илию, но он ушел в пустыню. Спустя некоторое время он вернулся и усмирил царя Ахава, обратив его в свою веру.

В славянских легендах говорится, что Илья не мог ходить до 33 лет, но был исцелен божественной силой, что указывает на смешение легенд о пророке со сказаниями об Илье Муромце.

Считается, что Илья вознесся на небо живым, на огненной колеснице.

У православных Илья – один из самых известных и самых грозных святых. Считается, что он милостив к праведникам, а вот грешников жестоко наказывает.

Также есть поверье, что пророк Илия умеет управлять дождями и грозами. Это связано с тем, что он неоднократно вызывал дождь для царя Ахава. Кроме того, его считают покровителем скотоводства и земледелия. Ему же молятся для помощи в разрешении конфликтов в семье – между супругами, родителями и детьми.

В более современных реалиях считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил.

Считается, что пророк Илья вернется во время Второго пришествия и разоблачит ложных пророков.

Приметы, что можно и чего нельзя делать

Как и на все церковные праздники, в народе верят, что на Ильин день нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Нельзя работать по дому, в огороде и в саду. Разрешается лишь ухаживать за пчелами на пасеке.

В грозу на Илью, чтобы не рассердить святого, верующие закрывали окна, старались тихо разговаривать, не смеяться, зажигали лампадки и свечи перед образами. В церквях в этот праздник проводятся богослужения.

В день пророка Ильи большое значение придают воде. Так, считается, что нужно умыться из родника, чтобы укрепить здоровье и смыть с себя все плохое. Также собирали дождевую воду.

А вот купаться в водоемах после Дня Ильи уже было нельзя. В народе считалось, что вода после этого праздника портится, становится мутная и холодная. По поверьям, это связано с тем, что в этот день с коня Ильи в воду упала подкова. Еще одно популярная народная поговорка "Илья в воду пописал" - так объясняли, почему вода после 2 августа становится непригодной для купания. Еще одно поверье - что в этот день и позже в водоемах собираются русалки и водяные, которые могут подкараулить жертву.

Открытки и поздравления с Днем Ильи