Голландская легкоатлетка Мадиа Гафур, выступавшая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, была задержана немецкой полицией с 50 кг наркотиков. Об этом сообщает портал Dutchnews.nl.

26-летнюю бегунью остановили сотрудники немецкой таможенной службы на границе с Нидерландами, близ голландского города Арнем. В ходе осмотра автомобиля легкоатлетки было обнаружено большое количество метамфетамина и экстази. Правоохранительные органы оценили стоимость 50 килограммов изъятых веществ примерно в два миллиона евро.

По версии немецкой полиции, спортсменка собиралась провезти вещества через границу в Нидерланды.

Как сообщают европейские СМИ, инцидент произошел еще 18 июля. С того дня Гафур находится под арестом в Клеве. Её грозит тюремное заключение.

Мадиа Гафур. Фото: Nachedeau

Гафур - чемпионка Голландии в беге на 400 метров и участница Олимпийских игр 2016 года. В составе эстафетной команды Нидерландов она выступила в забеге на 400 метров.

Как ранее писала "Страна", украинские пограничники задержали гражданина Франции, пытавшегося вывезти из Украины арсенал оружия и наркотики.

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