Российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, рассказала, что ее первый сексуальный опыт случился в 18 лет, когда она училась в университете. Об этом речь шла в шоу "Agentshow" Анастасии Ивлеевой, его запись опубликована в YouTube.

Так, Лолита до 18 лет ничего не знала о сексе и не думала о нем, "искусству любви" ее научил сокурсник Александр Беляев, который впоследствии стал ее первым мужем. С ним у певицы случился первый сексуальный опыт.

"Это был мой первый брак, это институт, где все трахались под лестницей. Между парами все успевали зайти. И натрахали себе детей, а к четвертому курсу все разошлись. Это просто атас", - рассказала Лолита.

Отметим, в Московский государственный институт культуры Лолита поступила 1981 году, а в 1984-м вышла замуж за Беляева. Пара развелась в 1987-м. Детей они не заводили.

Лолита о первом сексуальном опыте - с 10:36. Видео: YouTube/ Настя Ивлеева

Напомним, недавно Лолита после 9 лет брака объявила о разводе со своим пятым мужем теннисистом Дмитрием Ивановым.

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