По мнению полицейских, в массовых мероприятиях по случаю 1031-летия крещения Руси примут участие 20 тысяч верующих. Правоохранители полностью готовы обеспечить общественную безопасность участников крестного хода. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь 26 июля во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового.

Полиция поставила перед собой цель обеспечить безопасность не только тысяч участников крестного хода в Киеве, но и верующих в других городах и населенных пунктах.

"«Это касается не только столицы, но всех руководителей территориальных подразделений. Чтобы мы обеспечили безусловную безопасность при переезде на автодорогах. Будем привлекать дополнительные силы НГУ, НПУ. Настаиваю на налаживании четкой организации, алгоритма совместных действий при проведении этих мощных мероприятий. Наша принципиальная задача - это безопасность", - отметил Сергей Яровой.

Видео: YouTube/ МВС України

А председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены полиция диалога, взрывотехники, кинологи и спецназовцы.

"К обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. Все полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы", сказал Князев.

Напомним, в столице пройдут сразу три крестных хода: на улицы Киева выйдут верующие УПЦ, Киевского патриархата и ПЦУ.

"Страна" подробно рассказывала, как 28 июля разные церкви отметят день крещения Руси.