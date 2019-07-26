Задержанный 25 июля в Измаиле российский танкер Neyma заранее получил разрешение от украинских береговых властей на заход в порт, а для сотрудников одесского управления СБУ задержание стало сюрпризом. Об этом сообщил источник "Страны" в Службе безопасности Украины.

Компания-новый владелец судна Neyma за несколько суток до захода в украинский порт послала запрос береговым властям. На него был получен положительный ответ: мол, претензий к судну нет, Neyma может беспрепятственно зайти в порт и стать на ремонт в Измаильском судоремонтном заводе.

"Судно пришло на плановый ремонт в Измаильском СРЗ. В Украине ремонт стоит дешевле, чем в России или Румынии, а качество такое же. Поэтому был сначала запрос в порт и в СРЗ. Судно не находится в черных списках, у судовладельца нет исков или нарушений в иностранных портах, поэтому им разрешили заход в Измаил. СБУ о предстоящем заходе российского танкера также была заранее проинформирована – это обыденная практика с 2014 года. Но буквально за пару часов до захода танкера в дельту Дуная позвонили сверху, из Киева. Приказали задержать судно по подозрению в препятствовании прохода катерам в Керченском проливе", - рассказал источник "Страны" в спецслужбе.

Судя по тому, что задержание российского танкера стало неожиданным даже для сотрудников одесского управления СБУ, а информация о заходе судна была известна заранее, решение об аресте судна принималось в секрете первыми лицами СБУ.

Скорее всего, на предстоящий арест судна в СБУ как минимум, получили "добро" и от самого президента. То есть скандал с танкером имеет все признаки спецоперации, спланированной не без участия первых лиц государства.

Отметим, о том, что танкер получил разрешение на заход в порт, рассказывал и капитан захваченного СБУ судна.

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом в Измаил судно "Neyma" зашло под именем "Nika spirit". По версии украинской спецслужбы, хозяева сменили название танкера, чтобы скрыть его участие в керченском инциденте.

Также мы писали, что моряков с российского танкера отпустили на свободу. Украинская сторона пояснила это тем, что в результате следственных действий не были зафиксированы нарушения Морского права и законов Украины экипажем корабля.

По состоянию на 26 июля моряки с задержанного в порту Измаила танкера уже вернулись в Краснодар.

"Страна", в свою очередь, подробно описывала, чем закончилась история с российским танкером в Украине.