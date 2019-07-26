Дональд Трамп потребовал от властей Швеции освободить рэпера Ракима Майерса, известного как A$AP ROCKY, который с третьего июля находится под стражей. Соответствующая просьба размещена в твиттер-микроблоге президента США.

"Очень разочарован премьер-министром (Швеции - прим.ред.) Стефаном Лёфвеном за неспособность действовать. Швеция подвела наше афроамериканское сообщество в Соединенных Штатах. Я смотрел видеозапись (приставаний к реперу - прим. ред.) A$AP Rocky, и за ним следили и приставали хулиганы. Относись к американцам справедливо! #FreeRocky", - говорится в опубликованном сообщении.

Президент США также заявил, что "мы так много делаем для Швеции, но, похоже другая сторона не отвечает взаимностью". Также он призвал шведские власти сосредоточиться на реальной проблеме преступности.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Майерс обвинялся в участии в драке и нападении, однако вскрылись новые факты. Драка произошла после того, как на улице в Швеции к реперу Майерсу и его команде пристали двое. Не совсем понятно, что конкретно им было нужно, но в итоге все закончилось дракой, в которой нападавшие на музыканта потерпели поражение.

А дальше сработал известный механизм – видео с дракой попало в сеть, общественность тут же встала на сторону несчастных прохожих, побитых зазвездившимся артистом, и справедливость не заставила себя ждать.

Видео: youtube.com/TMZ

Проблема только в том, что если посмотреть полное видео, на котором запечатлен предшествовавший рукоприкладству конфликт, картина сложится совсем иная:

Видео: youtube.com/Celebrity Spill

Сперва прогуливавшимся неизвестным чем-то не понравился Майерс. В результате физического воздействия, уверенность господ моментально улетучилась, они сразу превратились в невинных жертв и побежали снимать побои. Несмотря на всю очевидность провокации со стороны этих двоих, Майерса продолжают удерживать под стражей.

Как сообщала "Страна", A$AP Rocky отменил все концерты до конца июля. Он должен был выступить на Atlas Weekend-2019 в Киеве, но был вынужден отметить выступление по понятным причинам.