В европейские страны, пережившие страшную жару, постепенно возвращается умеренное тепло, однако продолжают поступать новости об очередных жертвах погодной аномалии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Метеорологические службы Франции в пятницу отменили наивысший уровень угрозы, объявленный накануне сразу в 20 департаментах.

Пик жары во Франции пришелся на четверг. В более чем 50 городах страны зарегистрировали исторический температурный максимум. Так, в Париже, Лилле и Страсбурге была зафиксирована рекордно высокая для этих городов температура: +40,6 градусов Цельсия.

Постепенно спадает жара и в Великобритании. Теме не менее на железнодорожных вокзалах страны, в том числе в столице, есть проблемы с движением поездов. Составы не могут ехать, поскольку из-за жары были повреждены контактные провода.

Сухая и жаркая погода по-прежнему наблюдается в большинстве западно-европейских стран: в Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах, Германии и Бельгии.

Бельгийские СМИ сообщают о гибели от перегрева 66-летней женщины. Она загорала на солнцепеке и почувствовала себя плохо. Прибывшие к ней сотрудники экстренных служб не смогли ее спасти.

Напомним, 25 июля в Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции были побиты температурные рекорды. Столбик термометра поднимался выше отметки +40.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине такой же сильной жары, как в Европе, не ожидается.