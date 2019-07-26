"Укрзализныця" вместо сувенирных подстаканников с логотипом закупит жидкое мыло для пассажирских поездов на сумму более 1 млн грн. Соответствующее распоряжение дал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

"Пить чай из стаканов по 2 тысячи гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, из-за этого на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла", - заметил Евгений Кравцов.

Напомним, что Укрзализныця собралась закупать наборы стаканов по цене более 2000 гривен.

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