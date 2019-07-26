Американский пловец Калеб Дрессел обновил мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем. Он установил рекорд в полуфинальном заплыве на проходящем в корейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта.

Новый самый быстрый в мире результат на стометровке баттерфляем - 49,50 секунды. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предыдущий рекорд принадлежал соотечественнику Дрессела, 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу. Тот в августе 2009 года проплыл эту дистанцию за 49,82 секунды на чемпионате мира в Италии.

На счету Фелпса сейчас действующий рекорд мира в заплыве на 400 м комплексным стилем (4 минуты 03,84 секунды), а также три рекорда в составе эстафетных команд.

Фото: swimmingworldmagazine.com

Как сообщала "Страна", футбольные представители "Шахтера" и УЕФА начали тренировки для детей Станицы Луганской.

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Отметим, что на чемпионате мира по снукеру первый номер мирового рейтинга проиграл дебютанту из любителей.