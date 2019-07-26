Народный депутат Украины Михаил Добкин повторно вызван на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве. Об этом со ссылкой на сайт ГПУ сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Следователи ждут Добкина для беседы 5 августа.

"Вам необходимо явиться 5 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18, каб.211 для допроса в уголовном производстве №42015000000001067 от 29.05.2015 года", - говорится в тексте повестки, опубликованной на сайте ГПУ.

Согласно с Единым госреестром судебных решений, уголовное производство с указанным в повестке номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года. Производство было открыто по факту совершения 21-22 февраля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего президента Украины" Виктора Януковича.

16 июля "Страна" сообщала о предыдущем вызове Добкина в управление специальных расследований ГПУ в связи делом о покушении. Первый допрос в качестве свидетеля состоялся 25 июля.

Мы также писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко не пришел на допрос в ГБР в качестве свидетеля.