В пятницу, 26 июля, согласно официальному курсу валют НБУ, доллар в Украине подешевел на три копейки, опустившись до самой низкой отметки с начала года. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Таким образом стоимость доллара США 26 июля составляет 25,4873 грн. Это самый низкий показатель с начала 2019 года. Максимальный курс доллара в текущем году наблюдался 11 января 2019 - 28,2701 грн.

Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, евро и доллар продолжают снижение 26 июля. Евро потерял в стоимости 10 копеек, его курс составил 28,32 грн за единицу евровалюты.

Между тем, до этого в предыдущий банковский день курс доллара вернулся к росту.

Также мы писали, что банкиры сообщили, как долго будет падать доллар на украинском рынке.