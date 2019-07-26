Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, основанная в 2016 году, с осени запускает четыре внутренних маршрута. Стоимость перелетов будет весьма низкой. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

С 25 октября 2019 до 28 марта 2020 будет действовать авиасообщение между Киевом и Харьковом. Лайнеры будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость составит билета от 498 гривен в один конец без багажа.

17 октября SkyUp впервые за период независимости соединит прямыми рейсами Харьков и Львов. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в четверг и воскресенье. Стоимость билета - от 639 гривен в один конец без багажа.

Скриншот: Facebook/ skyup.aero

28 октября появятся маршруты Киев - Запорожье и Запорожье - Киев. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Цена билета составит от 498 гривен в один конец без багажа.

Также SkyUp расширит полетную программу из Киева во Львов: с 17 по 26 октября - по четвергам и воскресеньям, с 27 октября по 28 марта 2020 г. - по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость полета - от 498 грн в один конец без багажа.

Как ранее сообщала "Страна", украинская авиакомпания Jonika запустила рейс "Львов - Афины".

Мы также писали, что в июне стало известно об увеличении компанией Wizz Air в два раза полетов из Львова в Словакию, Польшу и Германию.